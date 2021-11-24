Москва, 24 ноября, 2021, 19:56 — ИА Регнум. Цены производителей промышленных товаров в России в октябре выросли в среднем на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, а в годовом выражении — на 27,5%. Об этом приводит 24 ноября Росстат.

Промышленность

За январь — октябрь текущего года цены промпроизводителей выросли на 24,1%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 23,6%.

По оценке ведомства, в октябре в добыче полезных ископаемых по сравнению с сентябрём выросли цены для внутреннего рынка на янтарь — на 26,9%, природные алмазы (кроме технических) — на 17,2%, сурьмяные концентраты — на 14,5%, природный графит — на 13,3%, коксующийся уголь — на 12,4%.

В то же время снизились цены на железорудный концентрат — на 24,4%, доменный железорудный агломерат — на 23,7%, никелевые концентраты — на 19,1%, руды и концентраты прочих цветных металлов, не включённые в другие группировки — на 18,2%, серебряные концентраты — на 15,7%.

В обрабатывающих производствах отмечено повышение цен на кокс и отдельные виды нефтепродуктов: кокс и полукокс из каменного угля — на 28,7%, прочие тяжёлые дистилляты, не включённые в другие группировки — на 14,9%, топочный мазут — на 13,7%, арктическое дизельное топливо — на 9,3%.

В производстве текстильных изделий выросли цены на трикотажные и вязаные полотна — на 13,3%, кордные ткани из высокопрочной нейлоновой пряжи или прочей полиамидной, полиэфирной или вискозной пряжи — на 13,0%, вязаный искусственный мех — на 11,6%.