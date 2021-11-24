Москва, 24 ноября, 2021, 19:44 — ИА Регнум. Объём промышленного производства в России в октябре вырос на 4,8% по сравнению с предыдущим месяцем, а в годовом выражении — на 7,1%. Такие данные приводит 24 ноября Росстат.

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За период с января по октябрь промышленное производство в стране выросло на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отмечается, что рост объёмов в годовом выражении в октябре зафиксирован во всех четырёх секторах экономики, учитываемых при расчёте индекса промышленного производства.

Так, добывающие отрасли показали рост на 10,9%, энергетический сектор, тепло‑ и газоснабжение — на 8%, отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений — на 6,3%, обрабатывающие производства — на 4,5%.

Рост промпроизводства в сравнении с периодом до начала пандемии (октябрь 2021 года к октябрю 2019 года) составил 1,8%. При этом сырьевой сектор увеличил объёмы производства на 1,1%, обрабатывающие производства — на 1,4%, энергетический сектор — на 4,3%, отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений — на 16,9%.