Москва, 24 ноября, 2021, 19:10 — ИА Регнум. Потребительские цены в России за период с 16 по 22 ноября выросли в среднем на 0,20% после роста на 0,18% в предыдущую неделю. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на продукты

Инфляция за период с начала ноября, по оценке Росстата, достигла 0,50%, а с начала года — 7,02%.

За последнюю неделю среди продовольственных товаров наиболее заметно подорожали шоколадные конфеты — на 1,1%, куриные яйца и рис — на 0,9%, гречневая крупа — на 0,8%, сахар-песок, сычужные сыры, пшеничная мука и вермишель — на 0,7%, сливочное масло и сметана — на 0,6%, варёные колбасы, пастеризованное молоко, печенье — на 0,5%, говядина, сосиски и сардельки, стерилизованное молоко, макаронные изделия — на 0,4%.

Подсолнечное масло, полукопчёные и варёно-копчёные колбасы, мороженая рыба, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов стали дороже на 0,3%, мясо кур, маргарин, ржаной хлеб и соль — на 0,2%, свинина и баранину — на 0,1%.

Цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 0,1%, в том числе помидоры стали дешевле на 2,1%, огурцы — на 1,8%. Одновременно с этим белокочанная капуста подорожала на 2,8%, картофель — на 0,5%, яблоки — на 0,4%, морковь — на 0,1%.

Зафиксирован рост цен на ряд непродовольственных товаров первой необходимости. Так, спички подорожали на 1,1%, хозяйственное мыло и туалетная бумага — на 0,8%, детские подгузники — на 0,7%, туалетное мыло, зубные пасты, сухие корма для домашних животных — на 0,5%, зубные щётки — на 0,4%, пелёнки для новорожденных — на 0,3%, стиральные порошки — на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин, согласно данным Росстата, за неделю выросли в среднем на 0,2%, дизельное топливо подорожало на 1,1%.