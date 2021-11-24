Лондон, 24 ноября, 2021, 18:44 — ИА Регнум. Британская инди-рок группа Bloc Party вернулась с анонсом своего первого альбома за шесть лет «Alpha Games», выпустив «Traps» в качестве первого сингла. Об этом группа объявила в своих социальных сетях.

(сс) Eric Nopanen Музыка

«Traps» — первая новая песня группы с момента выхода «Stunt Queen» в 2016 году, она станет первой из шестого альбома Bloc Party и первого за столько же лет «Alpha Games». Вокалист Bloc Party Келе Окереке сказал о новом сингле, спродюсированном Ником Лонаем и Адамом Гринспеном, следующее: «С того момента, как мы написали «Traps», мы знали, что это должно быть первое, что люди услышат с нового альбома; мы играли его в саундчеках во время нашего последнего тура и слышали, как он звучал на открытом воздухе».

Новый альбом британской группы появится на стриминговых платформах 29 апреля 2022 года и включит в себя 12 новых песен.