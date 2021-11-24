Берлин, 24 ноября, 2021, 18:40 — ИА Регнум. Ключевым условием участия «зеленых» в коалиционной группе является сохранение климата на территории Германии и за ее пределами. Между тем партия считает данную задачу выполнимой, поскольку переговоры с СДПГ и СвДП близятся к своему логическому завершению. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 24 ноября.

«Зеленых», по-видимому, устроили достигнутые договоренности по климатической политике. Коалиционное соглашение с СДПГ и СвДП должно прояснить, что защита климата будет затрагивать все сферы общественной жизни, включая дорожное движение, промышленность, жилищное строительство и сельское хозяйство.

После многих лет застоя Берлин увидит новую динамику в области защиты климата. Власти страны впервые попытаются оказать содействие ограничению глобального потепления до 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальными временами.

Для решения данной задачи Германию ожидает массовое распространение возобновляемых источников энергии, чтобы добиться поэтапного отказа от угля к 2030 году. По мнению «зеленых», с расширением использования возобновляемых источников энергии их доля в потреблении электроэнергии должна вырасти до 80 процентов в 2030 году.