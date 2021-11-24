Анкара, 24 ноября, 2021, 18:16 — ИА Регнум. Уголовные дела возбуждаются в отношении лиц, призывавших к уличным протестам из-за резкого падения курса лиры, сообщает 24 ноября главное управление безопасности Турции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

«В рамках мероприятий по мониторингу соцсетей были возбуждены уголовные дела в отношении лиц, призывавших к уличным протестам и насилию, разжигали в обществе ненависть и вражду, манипулируя колебаниями обменных валютных курсов», — указано в заявлении.

Уголовные дела возбуждены против владельцев 271 учетной записи в социальных сетях.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября в Стамбуле, Анкаре и других турецких городах начались стихийные акции протеста из-за обрушения курса турецкой лиры. Протестующие выкрикивали требования смены правительства и отстранения от власти правящей сейчас в стране «Партии справедливости и развития».