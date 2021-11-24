Фатеж, Курская область, 24 ноября, 2021, 18:12 — ИА Регнум. В Курской области за убийство медсестры Фатежской центральной районной больницы осужден 31-летний врач анестезиолог-реаниматолог. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

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С 23:50 минут 26 марта до полуночи 27 марта мужчина, находясь в одном помещении с 21-летней сотрудницей, на почве «внезапно возникших неприязненных отношений», напал на неё и задушил. Девушка скончалась от асфиксии.

Согласно данным суда, врач, находясь с медсестрой в реанимации «красной зоны» ковидного госпиталя, приобнял её и просил не ходить на дежурство, а провести время с ним, за что получил пощёчину. После этого он и напал на девушку, которая пыталась от него вырваться. Сам врач позже признался, что в ту ночь в компании других медиков употреблял алкоголь, но заявил, что о произошедшем с медсестрой ничего не помнит.

Мужчину признали виновным по статье «Убийство» и приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и последующему ограничению свободы сроком на год. Также суд взыскал с него компенсацию по гражданским искам родителей убитой девушки — четыре миллиона рублей.