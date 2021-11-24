Лондон, 24 ноября 2021, 17:49 — REGNUM Комиссия минобороны Британии определила предварительную версию причины недавней катастрофы палубного истребителя F-35B в Средиземном море, сообщает 24 ноября издание Daily Mail со ссылкой на неназванный военный источник.
Напомним, речь идёт об истребителе пятого поколения из состава авиакрыла авианосца Queen Elizabeth.
По утверждению источника, перед вылетом истребителя с его двигателя не были «должным образом» сняты заглушки, поэтому одна из них могла попасть в двигатель.
На месте падения истребителя в воду была обнаружена именно эта деталь, имеющая характерный тёмно-красный цвет.
Источник пояснил изданию, что крышки и заглушки двигателя положено снимать перед взлетом истребителя, но палубная команда почему-то была небрежна и самолет вылетел с неснятой крышкой.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября британский палубный истребитель F-35B из состава авиакрыла авианосца HMS Queen Elizabeth упал в Средиземное море. Лётчик катапультировался и смог спастись.
На данный момент установлено, что самолёт лежит на глубине 1,5 км.
На фоне этого в британских СМИ разгорается истерия из-за вероятности захвата «секретного самолёта» российскими подводными лодками.
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