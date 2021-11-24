Лондон, , 17:49 — REGNUM Комиссия минобороны Британии определила предварительную версию причины недавней катастрофы палубного истребителя F-35B в Средиземном море, сообщает 24 ноября издание Daily Mail со ссылкой на неназванный военный источник.

F-35 Rennett Stowe

Напомним, речь идёт об истребителе пятого поколения из состава авиакрыла авианосца Queen Elizabeth.

По утверждению источника, перед вылетом истребителя с его двигателя не были «должным образом» сняты заглушки, поэтому одна из них могла попасть в двигатель.

На месте падения истребителя в воду была обнаружена именно эта деталь, имеющая характерный тёмно-красный цвет.

Источник пояснил изданию, что крышки и заглушки двигателя положено снимать перед взлетом истребителя, но палубная команда почему-то была небрежна и самолет вылетел с неснятой крышкой.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября британский палубный истребитель F-35B из состава авиакрыла авианосца HMS Queen Elizabeth упал в Средиземное море. Лётчик катапультировался и смог спастись.

На данный момент установлено, что самолёт лежит на глубине 1,5 км.

На фоне этого в британских СМИ разгорается истерия из-за вероятности захвата «секретного самолёта» российскими подводными лодками.

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