Москва, , 17:33 — REGNUM Сегодня, 24 ноября, в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» «Спартак» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА 2021/22 сыграет с итальянским «Наполи». Игра начнется в 18:30 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

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Стартовые составы команд:

«Спартак»: Александр Селихов, Самуэль Жиго, Георгий Джикия, Айртон Дантас, Максимилиано Кауфриз, Наиль Умяров, Руслан Литвинов, Виктор Мозес, Михаил Игнатов, Квинси Промес, Александр Соболев.

Главный тренер: Руи Витория.

«Наполи»: Алекс Мерет, Джованни Ди Лоренцо, Калиду Кулибали, Хуан Жезус, Мариу Руй, Петр Зелиньски, Станислав Лоботка, Элиф Эльмас, Дрис Мертенс, Ирвинг Лосано, Андреа Петанья.

Главный тренер: Лучано Сплети.

На данный момент «Наполи» с семью набранными после четырех матчей очками идет на первой позиции в турнирной таблице группы C. «Спартак», набрав четыре очка, занимает последнее место.