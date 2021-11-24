Прага, , 17:29 — REGNUM На заседании Европарламента (ЕП) в Страсбурге 23 ноября обсуждалась тема полицейского насилия против цыган. Получасовая дискуссия коснулась дела Станислава Томаша, погибшего после вмешательства полиции в июне в чешском городе Теплице.

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Как заявил вице-президент Европейской комиссии Маргаритис Шинас, если бы не евродепутаты, вопрос о Томаше, вероятно, вообще бы не обсуждался. Комиссар по вопросам равенства Хелена Далли указала, что ожидает выводов независимого расследования действий полиции, которое проводит заместитель омбудсмена Чехии Моника Шимункова. Многие депутаты Европарламента провели параллели между смертью Томаша и делом афроамериканца Джорджа Флойда. В ходе дебатов некоторые евродепутаты заявили, что «тогда как смерть Флойда, который также погиб после полицейских репрессий, вызвала бурю негодования в СМИ и массовые протесты в США, о судьбе чешского цыгана почти никто не говорит», передаёт «Радио Прага».

В ходе дебатов выступили депутаты Европарламента от цыган Петер Поллак из словацкой партии «Обычные люди» и Ромео Франц из немецкой партии «Зелёных».

"Наконец, после более чем трех месяцев уговоров, после многочисленных телефонных звонков, отчетов, статей, протестов нам удалось собрать воедино дело Станислава Томаша, молодого цыгана из Чешской Республики, который умер после того, как двое полицейских прижали его к земле и надели наручники на спину и шею в социальной сети Facebook в начале ноября», — передаёт слова Франца издание romea.cz.

Депутат назвал Станислава Томаша «молодым цыганом». По версии издания romea.cz, ему было 19 лет, хотя, как сообщалось ранее, ему было 46 лет.

19 июня полицейские прибыли на место драки двух мужчин, которые в ходе ссоры повреждали припаркованные автомобили. Во время задержания Томаша полицейские применили приём, схожий с тем, которым американский полицейский Дерек Шовин обездвижил Флойда. Позже Томаш умер в машине «Скорой помощи». По версии полиции, причиной смерти была передозировка наркотиками. То, что Томаш был в невменяемом состоянии, видно из кадров, снятых до его задержания.