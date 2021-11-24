Брюссель, , 17:25 — REGNUM Руководство Евросоюза включило в список приоритетных для ЕС направлений три проекта развития газотранспортной системы Болгарии, предложенной болгарским предприятием «Булгартрансгаз». Об этом 24 ноября сообщило Болгарское радио.

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Согласно официальной информации, комплекс проектных мер предусматривает расширение газового хранилища в Чирене (Врачанская область на северо-западе Болгарии), увеличение объемов поставок голубого топлива в Сербию, а также строительство новых болгарских магистральных веток и модернизацию действующих компрессорных станций в Республике Болгария.

Общая сумма, которую Брюссель выделит на развитие указанных программ, не уточняется.

Как отметили представители АО «Булгартрансгаз», признание Евросоюзом указанных проектов свидетельствует о стратегической роли болгарской ГТС в регионе. Предполагается, что в ближайшее время София представит свой новый план сотрудничества с Брюсселем в энергетической сфере.

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