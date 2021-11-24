Москва, 24 ноября, 2021, 17:26 — ИА Регнум. Актриса Мария Шукшина ответила на предложение 11 врачей посетить «красную зону» и морг. Она опубликовала пост на эту тему в личном Instagram-аккаунте 24 ноября.

Скриншот видео в YouTube Мария Шукшина

https://www.instagram.com/p/CWp3UdnIzR7/

В своём ответе Шукшина пригласила врачей в «зелёную зону, где здоровый образ жизни, здравомыслие, здоровая психика», а также профилактика заболеваний. «И ещё, пожалуйста, не ведитесь на подмену понятий: мы против не процесса вакцинации, а порядка его реализации», — объяснила артистка.

«Мы не против вакцины, а против участия в эксперименте неисследованной вакцины. Это разные вещи», — настаивает Шукшина. Она также утверждает, что 80 процентов населения России согласны с её позицией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, врачи 11 российских больниц направили открытое письмо политикам и артистам, критикующим принуждение к вакцинации от коронавируса, и пригласили их в «красную» зону и морг. Таким образом врачи хотели изменить точку зрения «противников вакцинации», к которым прислушиваются люди.