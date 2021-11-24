Москва, 24 ноября, 2021, 17:07 — ИА Регнум. Власти Турции рассчитывают на то, что положение дел в их экономике поправят щедрые инвестиции ОАЭ. Об этом ИА REGNUM рассказал 24 ноября профессор ВШЭ, сопредседатель «Партии роста» Евгений Коган. Так он прокомментировал ситуацию со стремительным обесцениванием турецкой лиры.

Турецкая лира

«Официальная Анкара пытается продумать дальнейшую стратегию. Последние драматичные 24 часа мало что принципиально изменили. Турецкий ЦБ продолжает уверять, что будет и дальше применять режим плавающего обменного курса. Финансовый регулятор заявляет, что будет вмешиваться только в ситуации чрезвычайной волатильности, — сказал Коган. — При этом западные банки (Goldman Sachs, Citi и ряд других) все ещё уверены, что турецкий ЦБ одумается и в какой-то момент достаточно быстро вернет ставки на их законное место, хотя бы на уровень турецкой инфляции. Как мы с вами знаем, последнее слово за [президентом Турции Реджепом Тайипом] Эрдоганом. Кто теперь дежурный по спасению турецкой экономики? Большие надежды турецкие власти возлагают на скорый визит наследного принца Абу-Даби шейха Мухаммада».

Как отметил Коган, Турция и ОАЭ впервые за долгие годы проведут переговоры.

«Такое потепление отношений между странами связывают со щедрыми обещаниями со стороны ОАЭ. По разным данным, эта страна Персидского залива готова вложить в различные турецкие проекты от 10 млрд до 100 млрд долларов. Другой вопрос, будет ли этого достаточно, чтобы поменять настроение всех остальных инвесторов?» — поинтересовался экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что слабость лиры поддержит экономику Турции.