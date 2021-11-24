Велико-Тырново, Болгария, 24 ноября, 2021, 17:07 — ИА Регнум. Уникальные 900-летние храмовые фрески на холме Трапезица в Велико-Тырново, входящие в фонд национального достояния Болгарии, оказались на грани исчезновения из-за обильной почвенной влаги в храмовых постройках. Об этом 24 ноября информирует софийское издание «Монитор».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дожди

Как сообщили представители Краеведческого музея Велико-Тырново, осуществляющие уход за комплексом, эрозия угрожает практически всем произведениям искусства, особенно фрескам на стенах Церкви номер 10. Директор музея, доктор Иван Царов заявил:

«Если в течение ближайшего времени не будут предприняты меры по спасению настенной живописи, мы потеряем значительную часть культурного наследия».

Предполагается, что уже до 1 декабря смотрители комплекса подготовят специальное письмо в министерство культуры Болгарии с просьбой проведения масштабных реставрационных работ.

«Поскольку крепость Трапезица имеет статус археологического заповедника, она является собственностью государства, и только официальная София обладает правом принятия соответствующих решений, — говорится в заявлении группы археологов Велико-Тырново. — Нынешнее плохое состояние фресок — результат непрофессионально осуществленных раскопок в 1900 году, когда стенописи были на 20 лет оставлены под дождем и снегом. В 1950-х годах над фресками были сооружены цементные укрепления, что тоже было ошибкой: из-за дождей цемент и часть бетона выделяют соли, которые обесцвечивают изображения».

Напомним, строения на холме Трапезица, включая одноименную крепость, возведены во время правления болгарской царской династии Асенидов (около 1187 г.). Храмовые фрески обнаружены во время раскопок 1884 и 1900 гг., когда были частично восстановлены основы зданий 17 горных церквей. В настоящее время комплекс Трапезица ежегодно посещают до 500 тысяч туристов.