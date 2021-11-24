Москва, , 15:39 — REGNUM Ассоциация туроператоров России предложила варианты решения проблемы с выплатами туристам за несостоявшиеся из-за пандемии коронавируса туры. Официальные письма с предложениями по разрешению сложившейся ситуации направлены в правительство РФ. Об этом 24 ноября заявила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Туристы staand

По ее словам, чтобы не допустить масштабного кризиса в стране, необходимо в течение ближайшего месяца принять сбалансированное решение. Сообщество российских туроператоров предлагает два варианта решения проблемы.

Первый вариант — продлить действие постановления правительства РФ №1073 об исполнении и расторжении договора о реализации туристского продукта, заключенного по 31 марта 2020 года включительно, на два года — на 2022 и 2023 годы.

Второй вариант — внести изменения в Правила оказания услуг по реализации туристского продукта, которые установят особый порядок взаимодействия туристов и туроператоров в части осуществления возвратов, в случае наступления чрезвычайной ситуации (например, пандемия COVID-19).

ИА REGNUM ранее сообщало, более 60% российских туристических компаний могут обанкротиться в случае, если не будет продлено постановление правительства России об отсрочке возврата денег за туры.

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