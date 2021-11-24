Москва, , 15:35 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о размере прожиточного минимума, передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября.

Госдума Полина Волохова © ИА REGNUM

Учтены предложения президента РФ Владимира Путина об установлении прожиточного минимума на уровне выше официальной инфляции.

В итоге, в 2022 году прожиточный минимум в целом на душу населения составит 12 654 рубля, для работающих граждан — 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля и для детей — 12 274 рубля.

Ранее на совещании по социальным вопросам президент РФ Путин предложил увеличить на 2022 год величину прожиточного минимума и МРОТ на 8,6%, то есть выше инфляции.

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