Москва, , 15:34 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на уровень выше инфляции, передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября.

Госдума Полина Волохова © ИА REGNUM

Президент РФ Владимир Путин предложил существенно повысить размер МРОТ в 2022 году на 8,6% — до 13 890 рублей в месяц.

Первоначально правительством РФ предлагалось установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2022 года в сумме 13 тыс. 617 рулей в месяц. Повышение МРОТ по отношению к установленному с 1 января 2021 г. (12 792 рубля в месяц) составило бы 825 рублей (то есть рост — 6,4%).

В Госдуме напомнили, что еще два года назад МРОТ был в два раза ниже прожиточного минимума.

«Через цену труда должна решаться проблема бедности… Безусловно, МРОТ надо повышать», — отметил в ходе дискуссии депутат Госдумы Михаил Тарасенко («Единая Россия»).

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