Бишкек, 24 ноября, 2021, 15:27 — ИА Регнум. Киргизские власти предлагают Евросоюзу открыть на территории Киргизии Европейский университет в Центральной Азии и Европейскую школу. Об этом заявил министр иностранных дел Руслан Казакбаев, выступая на встрече министров ЕС и стран Туркестанского региона.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна ЕС

Также руководитель внешнеполитического ведомства рассказал о важности проекта строительства железной дороги Китай — Киргизия — Узбекистан.

Читайте также: Почему Киргизию интересует проект железной дороги из Китая в Узбекистан?

В конце своего выступления главный киргизский дипломат поблагодарил страны Туркестана и Европы за отправленных в Киргизию международных наблюдателей, для мониторинга парламентских выборов, которые «станут завершающим этапом посткризисного транзитного периода».

Отметим, что выборы в парламент Киргизии назначены на 28 ноября 2021 года. Теперь вместо 120 депутатов в законодательное собрание будут избираться только 90 парламентариев. Из них 54 — от партий и еще 36 — депутаты-одномандатники.

ИА REGNUM напоминает, что 4 октября 2020 года в Киргизии прошли парламентские выборы, а 5 октября недовольные итогами голосования оппозиционные партии устроили митинги, которые сразу же переросли в массовые беспорядки.

Протесты привели к захвату Белого дома, после чего протестующие вынудили правительство и президента Сооронбая Жээнбекова уйти в отставку. Новым главой государства стал Садыр Жапаров.

Читайте также: До миллиона долларов негласно платят кандидаты в депутаты в Киргизии