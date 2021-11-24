Брюссель, 24 ноября, 2021, 14:37 — ИА Регнум. Закон о расширении доступа товаров из Донецкой и Луганской Народных Республик на российский рынок обостряет конфликт на востоке Украины. Об этом говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы Евросоюза Петера Стано.

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«Европейский союз сожалеет о принятии российского закона, подписанного президентом РФ Владимиром Путиным 15 ноября, об упрощении торговых правил, чтобы расширить доступ товаров из временно неподконтрольных правительству районов Донецкого и Луганского регионов Украины», — отметил дипломат.

По версии Брюсселя, этот указ «направлен на дальнейшее отделение временно не контролируемыхрайонов Донецкой и Луганской областей от Украины — в нарушение целей Минских договорённостей». Также, по мнению ЕС, по мнению ЕС, такие действия «подрывают суверенитет и территориальную целостность Украины в том числе в сфере таможенного контроля».

Стано добавил, что в этой связи Брюссель призывает Россию отменить это решение и «прекратить предпринимать односторонние действия, которые лишь будут провоцировать дальнейшее ухудшение ситуации на востоке Украины».

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Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению республик Донбасса. Глава государства поручил правительству России в месячный срок обеспечить равный допуск на российский рынок и в сферу государственных и муниципальных закупок товаров, произведённых в Донецкой и Луганской Народных Республиках.