Москва, 24 ноября, 2021, 14:33 — ИА Регнум. Депутаты Мосгордумы поддержали введение экспериментального правового режима для тестирования беспилотных автомобилей на территории Москвы, передаёт 24 ноября корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Frank Derks Беспилотный автомобиль

На проходящем в эти минуты заседании Московской городской думы большинство депутатов решили поддержать введение экспериментального режима. С инициативным предложением выступило Минэкономразвития РФ, а в мэрии Москвы обратились к депутатам с просьбой представить позицию Думы.

Речь идёт о тестировании на некоторых столичных улицах такси-беспилотников.

Принятое депутатами Мосгордумы решение будет направлено в правительство Москвы.

Отметим, что в ряде стран мира уже проводятся эксперименты по эксплуатации машин-беспилотников. Такие транспортные средства могут применяться как в личных целях, так и для оказания услуг такси.