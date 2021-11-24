София, 24 ноября, 2021, 14:12 — ИА Регнум. Число официально зарегистрированных безработных лиц в Болгарии превысило рекордный показатель в 250 тысяч человек на 7 миллионов населения. Об этом 24 ноября сообщила болгарская газета «Труд».

PavelD Болгария

По информации Национального статистического института Болгарии, абсолютное большинство этих граждан лишились стабильного заработка и средств к существованию из-за пандемии коронавируса.

«Помимо прочего, десятки тысяч болгар, работавших за рубежом, были вынуждены вернуться домой по той же причине, — заявил софийский аналитик рынка труда Никола Тонев. — На родине они также оказались невостребованными и пополнили армию безработных».

Наиболее драматическая ситуация в этой сфере сложилась в Благоевграде, Бургасе, Видине, Враце, Кюстендиле и Хасково, где постоянной работы не могут найти до 30% трудоспособного населения. Согласно прогнозам, в обозримом будущем подобные показатели будут расти.

Ранее служебное правительство Болгарии объявило о намерении реализовать программу дополнительной социальной помощи местным безработным. Предполагается, что для этого из государственного бюджета будет выделено около 14 миллионов левов ($8,5 млн.).