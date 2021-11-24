Москва, 24 ноября, 2021, 14:09 — ИА Регнум. В 2021 году количество компаний в России, планирующих дарить новогодние подарки, примерно такое же, как в 2019 году. Подарки сотрудникам на Новый год будут дарить в каждой третьей компании (33%), приводит данные опроса исследовательского центра портала Superjob.ru.

Подарки

Детям сотрудников дарить новогодние подарки планируют в 61% компаний. Число компаний, в которых сотрудники получат подарки, за год сократилось — с 38% до 33%, а число компаний, в которых подарки на Новый год планируют дарить детям сотрудников, выросло — с 56% до 61%.

Проводить новогодний корпоратив в офисе планируют чуть чаще, чем в 2020 году — 16% против 13%. Число компаний, выбравших онлайн-формат новогоднего корпоратива, сократилось в два раза — с 4% в 2020 году до 2% в 2021 году.

Опрос проведен 1−22 ноября 2021 года. Опрошены 1000 менеджеры по персоналу в 262 населенных пунктах России.

Как сообщало ИА REGNUM, в каждой десятой российской компании (10%) новогодний корпоратив смогут посетить только вакцинированные от коронавируса сотрудники.

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