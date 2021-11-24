Москва, 24 ноября, 2021, 13:56 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о заморозке индексации пенсий военным и сотрудникам правоохранительных органов, передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября.

Госдума

До 1 января 2023 года пролонгируется приостановление действия нормы о ежегодной индексации пенсий для лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии РФ, органах принудительного исполнения РФ, и их семей.

При этом с 1 января 2022 г. устанавливается размер денежного довольствия, учитываемого для исчисления пенсии (так называемый понижающий коэффициент), — 74%.

Правительство РФ обосновало решение отсутствием средств в федеральном бюджете.

В то же время комитет Госдумы по обороне отмечает, что с учетом установления размера денежного довольствия, учитываемого для исчисления пенсии («понижающего коэффициента»), — 74,0% и повышения денежного довольствия военнослужащих на 4%, «реальный» размер «военной» пенсии увеличится с 1 октября 2022 года на 4,4%.

«Слишком большая разница в оценке принимаемых решений, давайте разберемся и публично ответим», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.