Тбилиси, 24 ноября 2021, 13:42 — REGNUM Граждане Грузии, прошедшие курс вакцинации от COVID-19, больше не должны проходить ПЦР-тестирование при возвращении на родину через сухопутную границу. Об этом 24 ноября сообщил на брифинге глава оперштаба при координационном совете Георгий Гибрадзе.

Ковидный паспорт
Ковидный паспорт

«Для привитых людей отменяется обязательство ПЦР-теста. Для воздушного [пути] это обязательство было снято ранее», — сказал Гибрадзе.

Он также сообщил об ослаблении карантинных ограничений с 1 декабря, которые коснутся владельцев ковид-паспортов. Для ресторанов снимается ограничение по времени работы (пока они могут работать только до 23:00).

Кинотеатры и театры с 1 декабря смогут впускать не 30% посетителей от вместимости зала, а 50%. Все общественные заведения обязаны принимать только тех, у кого есть ковид-паспорт.

Напомним, в Грузии ковидные паспорта, которые также называют «зелёными», начнут действовать с 1 декабря. Их смогут получить вакцинированные, переболевшие COVID-19 менее полугода назад, а также сдавшие тест на коронавирус. Без этого документа будет запрещено пускать посетителей в пункты общепита, торговые центры, места проведения досуга, спорт-залы, и гостиницы.

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