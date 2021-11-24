Тбилиси, 24 ноября, 2021, 13:42 — ИА Регнум. Граждане Грузии, прошедшие курс вакцинации от COVID-19, больше не должны проходить ПЦР-тестирование при возвращении на родину через сухопутную границу. Об этом 24 ноября сообщил на брифинге глава оперштаба при координационном совете Георгий Гибрадзе.

Ковидный паспорт

«Для привитых людей отменяется обязательство ПЦР-теста. Для воздушного [пути] это обязательство было снято ранее», — сказал Гибрадзе.

Он также сообщил об ослаблении карантинных ограничений с 1 декабря, которые коснутся владельцев ковид-паспортов. Для ресторанов снимается ограничение по времени работы (пока они могут работать только до 23:00).

Кинотеатры и театры с 1 декабря смогут впускать не 30% посетителей от вместимости зала, а 50%. Все общественные заведения обязаны принимать только тех, у кого есть ковид-паспорт.

Напомним, в Грузии ковидные паспорта, которые также называют «зелёными», начнут действовать с 1 декабря. Их смогут получить вакцинированные, переболевшие COVID-19 менее полугода назад, а также сдавшие тест на коронавирус. Без этого документа будет запрещено пускать посетителей в пункты общепита, торговые центры, места проведения досуга, спорт-залы, и гостиницы.