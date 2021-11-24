Москва, 24 ноября, 2021, 13:07 — ИА Регнум. Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина состоится в течение месяца. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

«До Нового года пресс-конференция состоится», — сказал Песков.

В ответ на вопрос о том, может ли пройти пресс-конференция 23 декабря, Песков отметил, что варианты с проведением мероприятия рассматриваются как в эту, так и в другие даты.