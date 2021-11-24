Москва, 24 ноября, 2021, 12:53 — ИА Регнум. В каждой десятой российской компании (10%) новогодний корпоратив смогут посетить только вакцинированные от коронавируса сотрудники. Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского центра портала Superjob.ru.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новогоднее оформление

Почти в каждой пятой организации (19%) новогодний корпоратив вместе с коллегами смогут отметить сотрудники, имеющие отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации от COVID-19.

Не планируют вводить доя сотрудников компаний свободные от коронавируса зоны (COVID-free) на новогодних корпоративах 40% работодателей.

Опрос проведен 1−22 ноября 2021 года среди 1000 менеджеров по персоналу в 262 населенных пунктах России.

Как сообщало ИА REGNUM, более трети российских компаний (37%) планируют в 2021 году провести новогодние корпоративы в офлайн-формате.

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