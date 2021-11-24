Омск, 24 ноября, 2021, 12:49 — ИА Регнум. В Омской области за прошедшие сутки умерли 15 человек с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом сообщили 24 ноября в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Максим Мишин. mos.ru Больничная палата с аппаратами ИВЛ

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По данным оперштаба, с начала пандемии в Омской области жертвами коронавирусной инфекции стали 2745 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 587 носителей коронавируса, за всё время — 111 059. Выздоровели 86 460 человек, в том числе за сутки — 670.