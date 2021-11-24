Омск, 24 ноября, 2021, 12:44 — ИА Регнум. По состоянию на 24 ноября в Омской области выявлено 111 059 носителей коронавируса, в том числе за прошедшие сутки подтверждено 587 случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе региона.

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По данным федерального оперштаба, общее число выздоровевших в регионе на сегодняшний день — 86 460 человек. За сутки коронавирус победили 670 омичей.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября в Омской области было выявлено 589 носителей коронавируса.