Сеул, 24 ноября, 2021, 12:43 — ИА Регнум. Южнокорейский бойз-бенд BTS вновь номинирован на престижную премию «Грэмми», сообщает Yonhap News.

Jordan Strauss Южнокорейская группа BTS

Музыканты номинированы в категории «Лучшее выступление поп-дуэта/группы» с хитом «Butter». Напомним, что музыкальная композиция «Butter», выпущенный в мае, удерживала первое место в чарте Billboard Hot 100 в течение десяти недель подряд.

Известно, что в этом году соперниками BTS в борьбе за награду станут Тони Беннетт и Леди Гага с песней «I Get a Kick Out of You», Джастин Бибер и Бенни Бланко с песней «Lonely», Coldplay с песней «Higher Power», Doja Cat и SZA с песней «Kiss Me More».

Лауреаты 64-й премии «Грэмми» будут объявлены 31 января в Лос-Анджелесе после финального тура голосования, который пройдёт с 6 декабря по 5 января.

Как сообщало ИА REGNUM, южнокорейская группа победила в трёх категориях на музыкальной премии American Music Awards (AMA).

