Москва, 24 ноября, 2021, 12:40 — ИА Регнум. ЦБ предложил ввести специальный вклад для граждан с невысокими доходами, передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября.

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Предполагается, что такой вклад со специальными условиями возможно будет открыть при соответствии гражданина ряду требований, отметила представитель ЦБ Ольга Полякова.

«Если у человека он один, сумма его ограничена, процентная ставка привязана либо к ключевой ставке, либо к уровню инфляции», — сказала Полякова в ходе заседания Госдумы.

Для определения категорий граждан с невысокими доходами можно будет использовать систему «Социальное обеспечение», создание которой предложено правительством, отметила представитель регулятора.