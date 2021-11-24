Балашиха, Московская область, 24 ноября, 2021, 12:39 — ИА Регнум. Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Балашихе. Об этом 24 ноября сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 141 человека. Следом за Балашихой идет Королев, где за этот же период официально подтверждено заражение новой инфекцией 135 человек. На третьем месте расположились Люберцы, где COVID-19 диагностировали у 131 человека.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 1842 новых случая COVID-19.