Москва, 24 ноября, 2021, 12:38 — ИА Регнум. Более трети российских компаний (37%) планируют в 2021 году провести новогодние корпоративы в офлайн-формате. Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского центра портала Superjob.ru.

Новогодний корпоратив

Хотят отметить Новый 2022 год на рабочих местах в офисах 16% российских компаний. Готовят новогодние вечеринки в ресторане или кафе 15%. Проведут корпоративы за городом 2% организаций

Запланировали онлайн-корпоратив в 2% компаний. Не отмечают праздники несколько лет подряд из-за сложной экономической ситуации 12%. Не принято проводить праздники в 14%. Пока не приняли решение 37% организаций.

Опрос проведен 1−22 ноября 2021 года. Опрошены 1000 менеджеры по персоналу в 262 населенных пунктах РФ.

ИА REGNUM ранее сообщало, в новогоднем корпоративе при условии снятия ограничений по коронавирусу согласились бы участвовать 47% жителей РФ.

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