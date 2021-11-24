Москва, 24 ноября, 2021, 11:52 — ИА Регнум. Каждый четвёртый житель России (25%) когда-либо в своей жизни играл в КВН. Среди людей 35−44 лет об этом заявили 30%, среди людей старше 60 лет — 28%. Никогда не играли в КВН 75%. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Kremlin.ru КВН

Смотрели телевизионную передачу «Клуб весёлых и находчивых» когда-либо 96% опрошенных. Не видели ни разу лишь 4%. Знают, что ведущим КВН является Александр Масляков, 89% граждан.

По мнению 21%, КВН — это хорошая, классная передача. Считают ее веселой и смешной 16%. Полагают, что передача изжила себя и раньше выступления участников были лучше, 13% респондентов.

Опрос по телефону проведен 20 ноября 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ИА REGNUM ранее сообщало, телеведущий Александр Масляков прокомментировал слухи о закрытии КВН.

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