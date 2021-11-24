Чита, 24 ноября, 2021, 11:37 — ИА Регнум. Большинство депутатов Законодательного собрания Забайкальского края 24 ноября дали положительный отзыв на правительственный пакт законопроектов о введении QR-кодов в общественных местах в 2022 году. Подробности с заседания заседании комитета по социальной политике 24 ноября сообщает пресс-служба забайкальского правительства.

ИА REGNUM QR-код

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«Вакцинация даёт возможность человеку, во всяком случае, не умереть и не заболеть тяжело. Считаю, что вакцинация является панацеей. Уровни заболеваемости и смертности — высокие. Считаю, как врач, что такие меры верны. QR-коды дают возможность вакцинированным людям не заразиться от граждан, которые неосознанно относятся к своему здоровью», — пояснил по итогам заседания председатель комитета Цырен Цыренов.

Участие в заседании приняла главный санитарный врач региона Светлана Лапа. Она рассказала, что закон обозначает порядок действия QR-кодов на определённых объектах, форму документации, в том числе, подтверждающей наличие медотвода, сведения о перенесённом заболевании или о прививке.

По её словам, закон предусматривает, утверждение порядка для получения QR-кодов иностранными и российскими гражданами, которые получили прививку за рубежом, а также вопросов, связанных с формой медицинской документации военнослужащих.

«Закон всеобъемлющ и даёт понимание того, каким должен быть документ в случае отсутствия прививки, чтобы пользоваться всеми услугами. Также предусматривается и порядок получения QR-кода. Люди, не зарегистрированные на портале, сведения о заболевании, медотводе и прививке будут получать на бумажном носителе. Кроме того, закон предусматривает обязанность органов исполнительной власти обеспечить доставку данных документов в отдаленные местности», — отметила Светлана Лапа.

Уточняется, что закон ограничен по времени. Его действие предполагается до июня 2022 года. Законопроект ожидает рассмотрения на заседании Законодательного собрания Забайкальского края.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Забайкальского края, где отмечается значительное увеличение распространения коронавируса, объявили о начале действия в регионе обязательных QR-кодов для населения с 25 октября.

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