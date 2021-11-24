Бразилиа, 24 ноября, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Бразилия, один из крупнейших в мире производителей и экспортёров сахара и этанола, соберёт 568,4 млн тонн сахарного тростника в урожае 2021−2022 годов, что на 13,2% меньше, чем в сезоне 2020−2021 годов. Об этом сообщает агентство EFE.

Idan Robbins Сбор сахарного тростника

Отмечается, что данный уровень является самым низким показателем за последние десять лет.

Согласно прогнозу, опубликованному Национальной компанией по обеспечению Бразилии (Conab), производство сахарного тростника, который начали убирать в апреле 2021 года, будет самым низким с момента сбора в сезоне 2011−2012 годов, когда собрали 560,9 млн тонн.