Киев, 24 ноября, 2021, 11:18 — ИА Регнум. Украинские силовики для предотвращения миграционного кризиса начали проведение спецоперации «Полесье» на границе с Белоруссией, сообщили 24 ноября в украинской погранслужбе.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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Отмечается, что в операции помимо пограничников задействованы сотрудники национальной полиции и гвардии, а также представители ВСУ. Дополнительно границу будут патрулировать силы авиации и беспилотные аппараты.

Соответствующее решение, уточнили в ведомстве, власти приняли в рамках защиты границы страны и недопущения миграционного кризиса.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября большая группа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки собралась у границы с Польшей на территории Белоруссии. Мигранты разбили там палаточный городок, требуя от польской стороны пропустить их в ЕС, чтобы получить там убежище. Однако польские пограничники отказываются их пропускать: в Варшаве считают, что в текущем миграционном кризисе имеет место политическая подоплека.