Ставрополь, 24 ноября, 2021, 10:59 — ИА Регнум. В Ставропольском крае приняли участие в кампании по вакцинации от COVID-19 более 1 млн человек. Прививку от коронавируса первым компонентом препарата сделали уже 1 003 602 человека. Полностью завершили вакцинацию 837 712 человек, сообщили 24 ноября в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Вакцинация

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«За прошедший день прививку первым компонентом сделали 10 515 человек. Таким образом, общее число вакцинированных в регионе перешагнуло за миллион», — говорится в сообщении ведомства.

В минздраве уточнили, что, несмотря на существенный рост темпов вакцинации на Ставрополье, для того чтобы выработался коллективный иммунитет, необходимо привить еще такое же число жителей края.

Напомним, в Ставропольском крае зафиксировано больше всего в СКФО жителей, заразившихся коронавирусом, — 109 837 человек. также в регионе самая большая смертность — 4994 человека.