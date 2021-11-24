Москва, , 10:13 — REGNUM Проведение маневра уклонения Международной космической станцией (МКС) из-за сближения с фрагментом ракеты-носителя Falcon 9 американской компании SpaceX не требуется. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба государственной корпорации «Роскосмос».

МКС

Отмечается, что по информации сотрудников Главного информационно-аналитического центра Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве ЦНИИмаш (входит в состав Роскосмоса), минимальное расстояние между МКС и указанным фрагментом составит свыше 5,3 км и добавляется, что ситуация находится под контролем.

«Станция и экипаж 66-й долговременной экспедиции работает в обычном режиме. По состоянию на 24 ноября 2021 года данный фрагмент не представляет угрозы для МКС, проведение манёвра уклонения не требуется», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в США осуществили запуск ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с зондом DART (Double Asteroid Redirection Test — «Эксперимент по изменению орбиты двойного астероида»), предназначенным для проверки первой в своем роде защите Земли от потенциально опасных космических объектов.