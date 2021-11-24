Псков, 24 ноября, 2021, 10:12 — ИА Регнум. В Псковскую область поступила партия вакцин от коронавируса от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи — двухкомпонентная «Спутник V» и однокомпонентная «Спутник Лайт» в общем количестве в 24 тыс. доз. Об этом 24 ноября сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Пресс-служба администрации Ленобласти Вакцина «Спутник Лайт»

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в РФ: «Пандемия далеко не побеждена» — трансляция»

В регион поставлено 8,4 тыс. доз вакцины «Спутник V» и 15,6 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт».

«В настоящее время в Псковской области первый компонент вакцины без учета ревакцинированных сделали около 234 тыс. человек. Это 58% от численности граждан, подлежащих вакцинации. Кроме того, более 19 тыс. человек ревакцинированы. Израсходовано 85,5% поступившей в регион вакцины», — уточнил Ведерников.

Напомним, учитывая непростую эпидемиологическую обстановку, в Псковской области вводится обязательная вакцинация совершеннолетних студентов вузов и учащихся профессиональных образовательных организаций. Соответствующее постановление принято территориальным Управлением Роспотребнадзора. Прививочная кампания должна охватить не менее 80% от общего числа учащихся старше 18 лет.