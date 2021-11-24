Ташкент, 24 ноября, 2021, 09:51 — ИА Регнум. Модернизация Ферганского НПЗ продолжается и по итогам реконструкции, предусмотренной до 2027 года, завод трансформируется в нефтеперерабатывающий комплекс. Об этом 24 ноября сообщает Газета.уз.

Thezambezian.com Нефть

Отмечается, что в рамках проекта будет произведено строительство инновационных технологических установок, что позволит производить современные виды нефтепродуктов и полимеры (олефины), что обеспечит удовлетворение потребностей населения и бизнеса Узбекистана в качественной продукции.

Также, в рамках проекта, на ФНПЗ предусматривается строительство четырех новых (установки гидрокрекинга вакуумных дистиллятов и деасфальтизата, изомеризации легкой нафты, производства водорода, короткоцикловой адсорбции) и реконструкция десяти существующих технологических установок.

По состоянию на 17 ноября 2021 года на Ферганском НПЗ выработано 199 тыс. тонн автобензина, из которых 175 тыс. тонн выставлены на биржевые торги. Пик выставления на биржу автобензина приходится на февраль 2021 года с объемом 34 тыс. тонн.