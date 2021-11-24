Красноярск, 24 ноября, 2021, 09:42 — ИА Регнум. В Красноярском крае в 2022 году начнут проектирование шести новых малых городов, которые планируют создать на берегах реки Енисей. Об этом на конференции «Новые малые города Сибири — как драйверы развития Енисейской агломерации и Арктики» 23 ноября сообщил руководитель проекта Евгений Пащенко.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Вид на р. Енисей

Цель проекта — развитие северных территорий Красноярского края и Арктики. Предполагается создание вдоль Енисея агломерации из шести городов.

«Малые города будут располагаться начиная с Бирюсы и вплоть до Диксона. Они являются некими опорными пунктами для развития территории», — цитирует Пащенко ТАСС.

Условные названия новых городов — «Лесосибирск», «Бирюса», «Дубчес», «Норильск», «Турухан», «Диксон». Пока это лишь географические, произвольные обозначения для привязки к месту, пояснил Пащенко. Новые города появятся на удалении от реальных населённых пунктов с такими названиями.

Планируется, что градообразующими предприятиями станут индустриальные парки.

Это пилотные малые города для отработки технологий, необходимых для развития территорий Сибири, обеспечения транспортировки грузов по Енисею, Северному морскому пути, подытожил руководитель проекта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны России Сергей Шойгу выступил с предложением построить в Сибири три-пять крупных городов, которые стали бы крупными научно-промышленными центрами.

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