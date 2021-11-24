В Волгограде суд оштрафовал участницу «штурма» Роспотребнадзора
Волгоград, 24 ноября, 2021, 09:42 — ИА Регнум. К административной ответственности привлёк суд Светлану П. — она в числе других граждан проникла в здание управления Роспотребнадзора по Волгоградской области 19 ноября, сообщили ИА REGNUM в объединённой пресс-службе судов региона.
Заседание суда состоялось 23 ноября. Суд установил, что активистка самовольно, не имея специального пропуска, 19 ноября прошла через пост охраны ведомства. Своей вины она не признала и пояснила, что «прошла в здание Роспотребнадзора так как «имеет волю», добавив, что ранее писала в указанный государственный орган письма, но ответа не получала».
Мировой судья судебного участка №122 Центрального судебного района Волгоградской области привлёк активистку к административной ответственности по двум статьям. За нарушение пропускного режима охраняемого объекта суд назначил женщине штраф в размере пяти тысяч рублей. Ещё столько же она должна заплатить за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения
В суд также поступили материалы в отношении ещё двух активисток, дата заседания пока не назначена.
Напомним, группа женщин на несколько часов парализовала работу регионального Роспотребнадзора — они требовали предъявить QR-код о вакцинации главу ведомства Ольгу Зубареву и «проверяли» соблюдение масочного режима в здании.