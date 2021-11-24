Волгоград, 24 ноября, 2021, 09:42 — ИА Регнум. К административной ответственности привлёк суд Светлану П. — она в числе других граждан проникла в здание управления Роспотребнадзора по Волгоградской области 19 ноября, сообщили ИА REGNUM в объединённой пресс-службе судов региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Заседание суда состоялось 23 ноября. Суд установил, что активистка самовольно, не имея специального пропуска, 19 ноября прошла через пост охраны ведомства. Своей вины она не признала и пояснила, что «прошла в здание Роспотребнадзора так как «имеет волю», добавив, что ранее писала в указанный государственный орган письма, но ответа не получала».

Мировой судья судебного участка №122 Центрального судебного района Волгоградской области привлёк активистку к административной ответственности по двум статьям. За нарушение пропускного режима охраняемого объекта суд назначил женщине штраф в размере пяти тысяч рублей. Ещё столько же она должна заплатить за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения

В суд также поступили материалы в отношении ещё двух активисток, дата заседания пока не назначена.

Напомним, группа женщин на несколько часов парализовала работу регионального Роспотребнадзора — они требовали предъявить QR-код о вакцинации главу ведомства Ольгу Зубареву и «проверяли» соблюдение масочного режима в здании.