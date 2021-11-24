Мальмё, Швеция, , 09:27 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Мальмё» Йон-Даль Томассон прокомментировал матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с санкт-петербургской командой «Зенит». Он рассказал об этом 24 ноября на пресс-конференции журналистам.

Футбол Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР

«Если говорить коротко, то праздник Новый год пришел в Россию сегодня. Были ситуации с применением VAR (системы видеопомощи арбитра), и нам с этим надо жить. Горжусь нашей командой, нашей игрой. Горжусь тем, как мы атаковали и забили гол», — сказал Томассон.

Также он подчеркнул, что его подопечные показали отличную игру против такой великолепной команды, как «Зенит», которая тратит в год €100 млн, и сделали в матче все, что смогли.

При этом главный наставник «Мальмё» подчеркнул, что иногда в футболе бюджет не имеет никакого значения и матчи могут проходить по-разному.

«Зенит» — шикарная команда. Считаю, что они должны были обыгрывать «Челси» в Лондоне. Но и мы сегодня были хороши. После игры я сказал судье, что благодарю его за работу. Если добавил что-то еще, то не помню этого. Боюсь ли я штрафа от УЕФА за критику арбитров? Мы попали в Лигу чемпионов и заработали достаточно, чтобы оплатить такой штраф», — добавил Томассон.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября команды «Зенит» и «Мальме» сыграли вничью со счётом 1:1 в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2021/22.

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