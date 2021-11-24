Улан-Удэ, 24 ноября, 2021, 09:07 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки подтвердили 227 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, общее число подтверждённых случаев инфицирования достигло 68 386.

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 188 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в ведомстве.

Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 60 956 человек, в том числе 314 за последние сутки. Число контактных лиц, по состоянию на 24 ноября, составляет 15 151 человек.