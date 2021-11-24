Тбилиси, 24 ноября, 2021, 08:52 — ИА Регнум. Безработные в Грузии часто не заинтересованы в поиске работы. Об этом заявил в пресс-центре «Мтавари архи» президент Ассоциации работодателей Элгуджа Меладзе.

Американская карикатура по поводу безработицы (фрагмент). 1902

Он прокомментировал заявление премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили, который ранее объявил о запуске новой программы по созданию рабочих мест и центров переподготовки для сокращения безработицы.

«Государству нужно мотивировать социально незащищенных и трудоспособных людей. Человек, который сидит дома, должен быть заинтересован в поиске работы», — сказал Меладзе.

Он отметил, что рабочие места в Грузии есть, но среди тех, кто получает пособие по безработице, много трудоспособных. Глава ассоциации призвал создать в стране рынок регулирования рынка труда.

Стоит отметить, что в Грузии, по последним данным, уровень безработицы составляет 19,5%. Для мужчин это показатель 21,7%, для женщин — 16,6%. В стране действует программа поддержки социально незащищенных слоев населения. Им оказывают в помощь, размер которой зависит от того, насколько тяжелое положение у семьи. В 2020 году соцпомощь оказали более чем 630 тыс. жителям Грузии при населении около 3,7 млн человек.