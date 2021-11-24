Дамаск, , 08:30 — REGNUM По меньшей мере два мирных жителя погибли в результате авиаудара военных Израиля по сирийскому городу Хомс, 23 ноября сообщило агентство SANA со ссылкой на заявление правительственной армии Сирии.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

Еще семь человек, в том числе шестеро военнослужащих, пострадали. Кроме того, при атаке был нанесен материальный ущерб. В сообщении отмечается, что сирийским средствам ПВО удалось сбить большую часть израильских ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября в Сирии, из-за обстрелов со стороны террористов, погибли четверо сирийских военнослужащих и один был ранен.

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