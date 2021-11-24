Нур-Султан, , 08:28 — REGNUM В Джамбульской области Казахстана планируется построить лабораторию с хранилищем особо опасных штаммов вирусов. Зачем нужна такая лаборатория? На этот вопрос BAQ. KZ ответил министр здравоохранения страны Алексей Цой.

По словам Цоя, вопрос строительства лаборатории сейчас прорабатывается.

«Любые лаборатории, которые есть в государстве, управляются полностью Казахстаном. На данный момент вопрос прорабатывается», — сказал министр здравоохранения Алексей Цой.

По его словам, лаборатория будет построена за счет государства. Пока неизвестно, сколько это будет стоить. Министр также ответил на вопрос, зачем нужна лаборатория c хранилищем особо опасных штаммов.

«К примеру, у нас есть BSL-3 лаборатория. Это будет центр, который займется изучением штаммов вирусов, таких как COVID. То, что у нас есть такая лаборатория, позволило разработать быстро вакцину, разработать диагностику для того, чтобы реагировать на эти штаммы», — добавил глава Минздрава.

Цой сказал, что невозможно бороться с опасными штаммами в простой лаборатории. Потому что они заразные.

«Нужны определенные условия, защитные костюмы, нужна специальная обработка воздуха для того, чтобы было безопасно для людей, которые работают там. Поэтому этот вопрос изучается. На данный момент у нас такая лаборатория есть, на базе нее мы разработали вакцину QazVac», — пояснил Цой.