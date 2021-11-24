Тбилиси, 24 ноября, 2021, 08:05 — ИА Регнум. Переворот 2003 года в Грузии, называемый «революцией роз», благодаря которому президентом стал Михаил Саакашвили, принёс много проблем в страну и нанёс сильный удар по демократии. Об этом заявил в соцсети Facebook лидер «Лейбористской партии» Шалва Нателашвили.

Labour.ge Шалва Нателашвили (слева) во время митинга Лейбористской партии Грузии

«Все наши сегодняшние беды, в том числе и то, что происходит с Михаилом Саакашвили, берёт старт именно с так называемой «революции роз», которая с точки зрения конституции, была насильственным государственным переворотом», — написал Нателашвили.

Он также заявил, что Эдуард Шеварднадзе, которого в ходе переворота отстранили от президентской власти, якобы поддерживал такой сценарий. Он, по словам лидера «лейбористов», заключил сделку с США, по которой отказывался от власти в Грузии за полгода до истечения президентских полномочий в обмен на гарантии неприкосновенности «за многочисленные грехи».

«В стране появлялись зародыши многопартийной демократии, которым эта якобы «революция» одним махом руки положила конец», — отметил Нателашвили.

Политик уверен, что последствия той «революции» Грузия будет испытывать еще долго.

Напомним, Саакашвили его партия «Единое национальное движение» (ЕНД) пришли в Грузии к власти в результате «революции роз», которая началась в ноябре 2003 года. В 2012 году ЕНД в ходе парламентских выборов уступила «Грузинской мечте», а в 2013 году Саакашвили, не дожидаясь окончания президентского срока, покинул страну. После этого его заочно признали виновным в ряде преступлений.