Санкт-Петербург, 24 ноября, 2021, 08:02 — ИА Регнум. Нападающий санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба не смог реализовать четыре из восьми последних одиннадцатиметровых ударов. Об этом 24 ноября сообщает «Спорт-Экспресс».

Вячеслав Евдокимов Артем Дзюба

В выездном матче с шведской командой «Мальме» 33-летний футболист не смог реализовать пенальти в ворота хозяев, назначенный за фол голкипера «Мальме» против полузащитника «Зенита» Маркуса Вендела.

При этом голкипер «Мальме» Йохан Далинстал четвертым вратарем в восьми последних матчах «Зенита», которым не смог забить Дзюба. До шведского голкипера нападающего обыграли российские вратари Матвей Сафонов, Юрий Дюпин и ИА REGNUM.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября «Зенит» и «Мальме» сыграли вничью со счётом 1:1 в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2021/22.